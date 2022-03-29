Мединский заявил, что Украина отказывается от стремления вернуть Донбасс и Крым военным путем

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не касаются «отдельных территорий» Донбасса, а также Севастополя и Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мединского, Киев также откажется от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Речь идет о письменных предложениях от Украины.

«Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход», — обратил внимание он.

Планируется, что теперь Москва рассмотрит поступившие предложения Киева по договору и потом даст соответствующий ответ.

При этом глава российской делегации на переговорах с Украиной обратил внимание, что спорные вопросы между Россией и Украиной по Севастополю и Крыму решать можно в ходе двусторонних переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее Мединский утверждал, что Россия сделает два шага навстречу Украине для деэскалации.