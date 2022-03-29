Мединский: встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора на уровне МИД

Помощник президента России и глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мединского, речь о согласовании документа на уровне глав Министерств иностранных дел (МИД).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Также Мединский назвал конструктивными прошедшие в Стамбуле переговоры России с Украиной.