Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Европа сдает свой суверенитет Соединенным Штатам, сообщает сайт «Аргументы и факты».

«Европейцев Вашингтон уже так идеологически обработал, что они воображают, будто действуют в собственных интересах. Под лозунгами защиты Старого Света от якобы существующей «русской агрессии» они отказываются от своего суверенитета в пользу Америки», — заявил Патрушев.

Он отметил, что США не скрывают своих планов по перехвату управления над Европой.

«В феврале прошлого года на саммите НАТО Байден провозгласил, что Америка вернулась в Европу <...> И все главы европейских государств радостно этому зааплодировали», — пояснил Патрушев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что санкционное давление западных стран на Россию будет расти, пока она не завершит спецоперацию на Украине.