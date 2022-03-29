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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Кулеба требует от всего мира запретить букву Z

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к «мировому сообществу» с требованием запретить использовать букву Z в качестве символа поддержки России, сообщает РИА «Новости».

«Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z», — заявил Кулеба.

Буква Z нанесена на российскую военную технику, которая принимает участие в военной операции на Украине. В России этот знак стал неофициальным символом поддержки российской армии.

Ранее власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение о запрете логотипа «Z».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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