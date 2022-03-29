Матвиенко оценила вероятность встречи Путина и Зеленского

В настоящее время оснований для проведения встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

По ее словам, это связано с тем, что у Украины нет выработанной позиции касательно переговорного процесса.

«Мы с надеждой ждем очередного этапа переговоров. С надеждой, что будут достигнуты договоренности. Только после этого можно вести речь о возможной встрече президента Путина и президента Зеленского. Сейчас для этого нет никаких оснований, нет повестки, потому что мы не понимаем позицию президента Украины, позицию исполнительной власти», — сказала председатель Совфеда.

Матвиенко добавила, что у нее пока нет оптимизма по поводу результатов переговоров, учитывая неопределенность в позиции украинской стороны.

Новый раунд переговоров России и Украины проходит в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходит в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.