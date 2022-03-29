Посол Латвии объявил о решении МИД РФ выслать дипломатов стран Прибалтики

Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш заявил журналистам, что РФ в беседе с руководителями диппредставительств балтийских стран озвучила решение о высылке их дипломатов, сообщает РИА «Новости».

«Очень жалко, что наши отношения с Россией зашли в такой черный период», — сказал он.

Дипломат не уточнил точное количество высылаемых дипломатов. Послы Латвии, Литвы и Эстонии общались с представителями МИД РФ в течение 45 минут.

Ранее дипломатов вызвали в МИД «в связи с российским решением, основанным на принципе взаимности, о высылке их дипломатов».

Ранее стало известно, что Латвия, согласовав с Литвой и Эстонией, приняла решение о высылке трех сотрудников посольства РФ «в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и из-за специальной военной операции РФ на Украине.

Эстония объявила персонами нон грата трех российских дипломатов. Они обвиняются в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды». Дипломатическая нота была предъявлена послу РФ в республике Александру Петрову.

Литва, в свою очередь, приняла решение о высылке четырех российских дипломатов.