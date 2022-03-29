В Кремле отреагировали на присвоение Кадырову нового звания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление чеченских властей о том, что главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили новое звание генерал-лейтенанта.

«Пока не могу сказать. Я не видел указа. Как только увидим указ, если он не закрыт, то он, конечно, будет опубликован. Закрытые тоже бывают — они не публикуются», — сказал представитель Кремля.

Накануне 28 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Кадырову присвоили звание генерал-лейтенанта.

До этого власти Чечни сообщили, что в настоящее время Кадыров находится в Мариуполе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».