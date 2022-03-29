Украина примет меры после случаев издевательств над российскими военными

Россия выразила протест Украине после появления видео с издевательствами над российскими военными. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина пообещала принять самые жесткие меры в отношении причастных к этому инциденту.

«Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают, [в отношении] тех, кто допускал эти военные преступления», — сказал он.

Новый раунд переговоров России и Украины стартовал в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходит в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.