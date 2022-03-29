В Стамбуле начались закрытые переговоры между Мединским и Арахамией

В Стамбуле начались закрытые переговоры между главой российской делегации, помощником президента России Владимиром Мединским и членом украинской делегации, главой парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давидом Арахамией, сообщает ТАСС.

Делегации РФ и Украины прибыли 29 марта во дворец Долмабахче, где пройдут очные переговоры сторон. Это первые очные переговоры между Россией и Украиной с 7 марта, когда была взята пауза и переговоры продолжались только в онлайн-формате.

По словам Эрдогана, перед двусторонними переговорами состоится короткая трехсторонняя встреча между членами делегаций с обеих сторон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов поспособствовать встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что надеется на проведение следующего этапа переговоров также в Стамбуле.