В МИД Германии заговорили об отказе от российских энергоресурсов

Германия должна стремиться к сокращению зависимости от импорта энергоресурсов из России. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Reuters.

«Мы должны стать полностью независимыми от российского энергоимпорта», — сказала немецкий министр. По ее мнению, еще одним доказательством необходимости этого стала российская спецоперация на Украине. Бербок также призвала вкладывать средства в возобновляемые источники энергии, так как газ может быть только «переходным решением».

Кроме того, неверной назвал сохранившуюся до сих пор зависимость Германии от импорта газа и министр экономики страны Роберт Хабек.

Ранее Бербок заявила в Брюсселе, что Евросоюз должен создать места для распределения беженцев с Украины. Также она призвала создать «воздушный мост» между Украиной и остальным миром для более удобного распределения беженцев.