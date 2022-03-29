Эрдоган пообещал поспособствовать встрече Путина и Зеленского в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов поспособствовать встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турции, сообщает ТАСС.

«Добро пожаловать в Турцию и наш Стамбул. Мы рады принять вас в такое критическое время, вы приложили большие усилия от имени своих стран. Конфликт очень расстраивает нас как вашего друга и соседа», — обратился Эрдоган к участникам встречи.

Он отметил, что надеется на проведение следующего этапа переговоров также в Стамбуле.

«Прогресс, которого вы добьетесь в переговорах, также позволит перейти на следующий этап — контакт на уровне лидеров. Мы также готовы провести такую встречу», — заявил Эрдоган.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников российской и украинской делегаций перед переговорами.

Делегации РФ и Украины прибыли 29 марта во дворец Долмабахче, где пройдут очные переговоры сторон.