МИД ЛНР сообщил об освобождении более 90% территории республики

Народная милиция Луганской народной республики освободила более 90% своих территорий, ранее находящихся под контролем Киева. Об этом сообщает Министерство иностранных дел ЛНР в Telegram-канале.

Уточняется, что освобождено 94 населенных пункта Луганской и Донецкой народных республик. В том числе 28 марта под контроль ДНР перешли две деревни — Ивановка и Новосадовое.

По данным МИД ЛНР, населенные пункты республики к северу – северо-востоку от линии Сватово – Старобельск – Новоайдар – Широкое освобождены силами российской армии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».