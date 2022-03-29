Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44
Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше не есть натощак 11:42
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33
Знакомая нападавшей рассказала, что стало поводом для группового избиения школьницы... 11:33
В России выявили еще 16 828 случаев COVID-19 11:32
Премьер Венгрии Орбан: вмешательство в конфликт на Украине стало бы... 11:27

Эрдоган поприветствовал участников российской и украинской делегаций перед переговорами

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал в Стамбуле участников будущих переговоров — представителей Москвы и Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Делегации РФ и Украины прибыли 29 марта во дворец Долмабахче, где пройдут очные переговоры сторон.

По словам Эрдогана, перед двусторонними переговорами состоится короткая трехсторонняя встреча.

Как отметил турецкий глава, ситуация на Украине глубоко огорчает Турцию, являющуюся соседом и другом России и Украины.

Обращаясь к представителям делегаций, Эрдоган призвал стороны установить режим прекращения огня.

Еще президент Турции добавил, что страна готова к обеспечению работы переговорных делегаций российской и украинской сторон.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Вечером 28 марта стало известно, что украинская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах Москвы и Киева.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть