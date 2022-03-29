Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией в Стамбул

Украинская делегация прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле, где пройдут переговоры между представителями России и Украины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в Стамбул, где пройдут российско-украинские переговоры.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».