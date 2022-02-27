Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой для переговоров с Россией могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, но не Минск. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Площадкой могут быть другие города для встречи, конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит», — написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что готов провести переговоры в стране, «с территории которой не летят ракеты». По его словам, только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Украиной и готова к ним.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о готовности провести переговоры, в ходе которых будет обсуждаться нейтральный статус Украины. В свою очередь президент РФ Владимир Путин предложил поручить такие переговоры Минску, о чем проинформировали и украинскую сторону.