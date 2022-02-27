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США считают, что Китай не станет помогать России

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

В Белом Доме утверждают, что Китайская Народная Республика не станет помогать России, которая находится под санкциями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя американской администрации.

«Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России», — заявили в Белом Доме.

По мнению американской администрации, Китай будет уважать новые американские санкции, наложенные на Россию.

Ранее китайское посольство в России напомнило, кто является реальной угрозой миру.

В своем посте заместитель директора Департамента информации МИД КНР Цжао Лицзянь опубликовал инфографику проведенных вооруженными силами США бомбардировок иностранных государств — от Кореи и Китая в 1950-1953 году до Сирии в настоящее время.

В списке указано более 30 стран, в том числе Вьетнам, Лаос, Гватемала (дважды), Югославия, Ливия, Ирак и Йемен.

В комментарии к инфографике подчеркивается, что в указанных странах проживает до одной трети всего населения Земли.

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