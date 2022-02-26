Байден назвал «третью мировую войну» альтернативой санкциям против России

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой жестким санкциям Вашингтона против Москвы была бы «третья мировая война». Об этом он рассказал в интервью блогеру Брайяну Коэну, сообщает ТАСС.

«Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — сказал глава государства.

Байден подчеркнул, что санкции, которые на данный момент ввели США, стали «самыми масштабными в истории». Американский президент выразил убежденность в том, что Россия заплатит серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

«Особенно в долгосрочной», — заключил Байден.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.