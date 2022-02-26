Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду 22:07
Германия утвердила отправку немецкого оружия на Украину 22:03
Зеленский потребовал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН 22:00
Телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с продакшеном «Орла и решки»... 21:51
Инициативу о вступлении Финляндии в НАТО рассмотрит парламент 21:51
Червиченко рассказал, за счет чего ЦСКА обыграл «Спартак» 21:51
Стало известно об отправке Германией партии вооружения на Украину 21:39
Овечкин вышел на чистое третье место по матчам в НХЛ среди россиян 21:33
На нефтебазе в ЛНР случился взрыв 21:28
«Укрзализныця» сообщила о прекращении каких-либо отношений и... 21:18

Байден назвал «третью мировую войну» альтернативой санкциям против России

Президент США Байден: альтернативой санкциям против России была бы «третья мировая война»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой жестким санкциям Вашингтона против Москвы была бы «третья мировая война». Об этом он рассказал в интервью блогеру Брайяну Коэну, сообщает ТАСС.

«Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — сказал глава государства.

Байден подчеркнул, что санкции, которые на данный момент ввели США, стали «самыми масштабными в истории». Американский президент выразил убежденность в том, что Россия заплатит серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

«Особенно в долгосрочной», — заключил Байден.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть