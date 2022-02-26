Захарова назвала Совет Европы «погрязшим в двойных стандартах»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о решении Совета Европы (СЕ) приостановить полномочия России в организации. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат заявила, что такое решение является «откровенно политизированным». По ее словам, оно «стало еще одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах».

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал приостановку членства РФ в СЕ «поводом хлопнуть дверью».

Накануне стало известно, что Совет Европы приостановил права России на представительство в организации на фоне спецоперации РФ в Донбассе. Приостановка членства распространяется на работу страны в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ) и ЕСПЧ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.