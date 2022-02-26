Зеленский записал новое обращение к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение и заявил, что Вооруженные силы страны в настоящий момент контролируют Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу украинского государства.

По словам Зеленского, также остаются под контролем города, находящиеся вокруг Киева.

«Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией», — отметил президент.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский со своим окружением покинул Киев и отправился во Львов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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