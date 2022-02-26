Президент Киргизии поддержал решение России провести операцию в Донбассе

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал решение России провести спецоперацию для защиты мирного населения Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв Минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороны по защите мирного населения Донбасса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин поблагодарил Жапарова за такую позицию.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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