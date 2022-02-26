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В МИД России осудили раздачу оружия жителям Украины

Захарова предупредила о «бойне» на Украине из-за раздачи оружия жителям страны

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что раздача оружия населению Украины — это «конец». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Раздача оружия - это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней», — пояснила представитель МИД РФ.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко появился в эфире американского телеканала CNN с автоматом Калашникова в руках.

25 февраля президент России Владимир Путин призвал украинцев брать власть в свои руки и не позволять бандеровцам использовать себя в качестве живого щита. Он также подчеркнул, что националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают военнослужащих к оказанию вооруженного сопротивления, но и играют роль заградотрядов.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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Операция на Украине
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