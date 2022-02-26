Украинский министр обратился к главе Apple с просьбой отключить россиян от AppStore

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к главе корпорации Apple Тиму Куку и попросил отключить россиян от магазина приложений Apple Store. Об этом глава украинского ведомства написал в своем Telegram-канале.

Федоров написал Куку письмо, в котором заявил, что призвал главу корпорации поддержать пакет санкций правительства США, в частности, запретить россиянам загружать свои продукты в базу приложений.

По словам украинского министра, «подобные меры мотивируют молодежь и активное население России поспособствовать прекращению этой постыдной военной агрессии».

Ранее экономист заявил, что отключение России от Visa и Mastercard маловероятно.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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