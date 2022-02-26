Захарова: Россия близка к «точке невозврата» в отношениях с США и Западом

Россия в отношениях с США и Западом подошла к черте, после которой начинается «точка невозврата». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что Москва в отношениях с западными государствами исходит из собственных интересов, в том числе в сфере безопасности, и поступает так, как выгодно стране и ее гражданам.

«Мы себя защищаем, мы предложили это делать вместе, мы вели диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности», — сказала Захарова.

После того, как диалог не состоялся, добавила она, Россия перешла к следующему этапу — обсуждению гарантий безопасности с западными странами, «учитывая, что коллективного творчества они не предлагают».

«Когда они заблокировали и эту опцию, мы стали исходить из насущных наших интересов <...> Это не наш выбор. Мы исходили всегда из диалога, но когда эти опции одна за другой англосаксами были закрыты, мы стали действовать по-другому. Не из-за угроз, но вопрос в том, чтобы мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки объявила, что США введут санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и представителей российского Совета безопасности. По ее словам, ограничительные меры будут приняты вслед за аналогичными решениями Евросоюза.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что лидеры стран G7 — «группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция, Япония) — договорились о введении пакета «разрушительных» санкций против России из-за спецоперации по защите Донбасса.