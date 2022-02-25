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Лукашенко: Запад отвел военных дальше от границы с Белоруссией

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после его заявления, что Минск не позволит стрелять русским в спину, Запад отвел своих военных дальше от границы с республикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент республики подчеркнул, что он специально заявил, что Западу не дадут пройти через Белоруссию, что с их войсками будут воевать, если они позволят стрелять русским в спину. Эти действия Лукашенко назвал участие в операции российской операции на Украине, а также защитой собственных рубежей.

«Мы же не можем поляков пустить сюда, на территорию… Вчера после этого заявления уже военные доложили: отвели от границы Белоруссии все войска, и американцев тоже. Они вообще в третьем эшелоне держатся: «Чего мы воевать здесь будем?», — заявил Лукашенко.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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