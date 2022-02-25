Депутат Синельщиков: в России не возобновят смертную казнь после приостановки членства в Совете Европы

Российская Федерация не откажется от моратория на смертную казнь, несмотря на приостановления прав государства в Совете Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. По его словам, возобновление применения смертной казни зависит, скорее, не от Совета Европы, а от отношения большинства членов парламента.

«Я думаю, что это так жестко не связано. Потому что все наши связи с Европой, которые существовали, они не были жестко завязаны на применении смертной казни. Это была, скорее, рекомендация. Сейчас в обществе настроения одни, а в Думе и в Администрации президента на этот счет несколько иные настроения. Я не думаю, что что-то существенно изменится в связи с тем, что у нас другие отношения станут с Советом Европы и с Европой вообще. Не вижу я на сегодня особые изменения в отношении к вопросу смертной казни со стороны большинства парламента. Хотя я повторяю, что ее следовало бы возобновить, и следовало бы применять и исполнять в отдельных, крайне редких случаях», — сказал он.

Ранее стало известно, что права России на представительство в Совете Европы (СЕ) приостановлены на фоне спецоперации РФ в Донбассе. В сообщении СЕ также говорится, что Российская Федерация остается членом организации и участником соответствующих конвенций СЕ, включая Европейскую конвенцию по правам человека.