В Совете Европы приостановили права России

Права России на представительство в Совете Европы (СЕ) приостановлены на фоне спецоперации РФ в Донбассе, следует из заявления комитета министров организации.

В сообщении СЕ также говорится, что Российская Федерация остается членом организации и участником соответствующих конвенций СЕ, включая Европейскую конвенцию по правам человека. Уточняется, что судья, избранный в Европейский суд по правам человека от России, также остается членом Суда, и жалобы, поданные против РФ, будут по-прежнему рассматриваться и решаться Судом.

«Приостановление — это не окончательная мера», — подчеркнули в Совете Европы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Впоследствии ряд стран ввели против России санкции. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет «выдавливать» Россию из мировой экономики.