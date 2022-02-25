Комитет министров Совета Европы принял решение исключить РФ из организации

Руководитель Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров совета Европы принял решение исключить Россию из организации. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Комитет министров Совета Европы решил запустить процедуру приостановки членства России в организации.

По словам Моравецкого, в ближайшее время будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Накануне сообщалось, что члены Палаты представителей Конгресса США обсуждают резолюцию с призывом исключить РФ из Совета Безопасности ООН за военную операцию в Донбассе. Автором инициативы выступила член комитета по иностранным делам нижней палаты Клаудиа Тенни.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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