Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев «изучает предложение» о переговорах с российской делегацией в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский телеканала CNN.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацию. Он отметил, что в нее могут войти представители Министерств обороны, иностранных дел и администрации президента.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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