Глава МИД ФРГ Бербок призвала ЕС позаботиться о том, чтобы сохранить правительство Украины

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ЕС позаботиться о том, чтобы сохранить правительство Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны позаботиться о поддержке невинных людей, мы должны позаботиться, чтобы украинское правительство оставалось украинским правительством, мы должны позаботиться об обороне нашего мирного европейского дома, для этого мы усилили восточный фланг НАТО. И поэтому мы согласовали этот пакет санкций сегодня и здесь», — заявила Бербок.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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