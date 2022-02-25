Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Домашние матчи российских клубов в Евролиге пройдут на нейтральной территории 18:39
«Код Безопасности»: доходы российских кибербезопасников вырастут из-за угроз со стороны... 18:32
Чехия закроет воздушное пространство для российских самолетов 18:31
Песков оценил реакцию Киева на предложение провести переговоры в Минске 18:28
Власти Херсонской области заявили о потере контроля над переправой... 18:23
Россию решили исключить из Совета Европы 18:22
ГИБДД предупредила о массовых проверках на дорогах 18:19
Focus: спецназ Германии в срочном порядке вывез из Киева руководителя разведки... 18:17
МОК призывает международные организации отменить соревнования в РФ и Белоруссии 18:17
Турция отправила в Афганистан «поезд дружбы» 18:16

Глава МИД ФРГ Бербок призвала ЕС позаботиться о том, чтобы сохранить правительство Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ЕС позаботиться о том, чтобы сохранить правительство Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны позаботиться о поддержке невинных людей, мы должны позаботиться, чтобы украинское правительство оставалось украинским правительством, мы должны позаботиться об обороне нашего мирного европейского дома, для этого мы усилили восточный фланг НАТО. И поэтому мы согласовали этот пакет санкций сегодня и здесь», — заявила Бербок.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть