Путин призвал украинцев брать власть в свои руки

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза заявил, что основные боестолкновения в ходе операции в Донбассе происходят не с регулярными частями ВСУ, а с националистическими формированиями. Трансляцию ведет канал «Россия 24».

Он призвал украинцев брать власть в свои руки и не позволять бандеровцам использовать себя в качестве живого щита.

Путин также подчеркнул, что националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но и играют роль заградотрядов.

Президент также высоко оценил действия российских военнослужащих в Донбассе. Он отметил, что военные действуют мужественно и профессионально, обеспечивая безопасность Отечества.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что во время боевых действий более 150 военных ВС Украины сдались и сложили оружие. По его информации, 82 украинских военных добровольно сложили оружие в районе острова Змеиный, 11 военных — в районе населенного пункта Николаевск.

Конашенков также рассказал, что указал генерал-майор, подразделения ВСУ в боевых действиях преимущественно не участвуют, сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. По словам самих же украинских военнослужащих, сложивших оружие, националисты преграждают возможность отступления и устраивают самосуды для не желающих воевать срочников ВСУ, уточнил Конашенков.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.