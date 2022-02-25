Канцлер Австрии Нехаммер: ЕС договорился о внесении Путина и Лаврова в санкционный список

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что государства Евросоюза договорились о внесении президента России Владимира Путина и руководителя Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в санкционный список. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что ЕС внесет Путина и Лаврова в санкционные списки.

Она добавила, что санкции против президента РФ и министра иностранных дел России будут «жесткими».

Бербок также добавила, что основной целью санкций Евросоюза является «международная и политическая изоляция руководства России».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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