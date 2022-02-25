Канцлер Австрии Нехаммер: ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против РФ

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что саммит ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это крупнейший пакет санкций. Он будет частично болезненным для нас. Он мощно затронет российскую экономику», — заявил Нехаммер.

Канцлер Австрии добавил, что ЕС договорился об ограничениях для владельцев дипломатических паспортов РФ, для них будет требоваться проверка.

Нехаммер также отметил, что санкции ЕС затронут поставки запчастей для воздушных судов в Россию.

Ранее стало известно, что отключение России от международной межбанковой системы SWIFT не внесли в санкционный список против РФ из-за опасений Евросоюза в области энергобезопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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