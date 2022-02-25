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Греция закупит французские фрегаты Belharra на $2,53 млрд

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Nathan Cahn/Ambassade de France en Isral

Правительство Греции одобрило сделку по покупке для ВМФ страны трех фрегатов Belharra производства Франции на общую сумму $2,53 млрд. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным издания, в течение четырех лет Греция получит три таких корабля, а через год увеличит заказ до четырех фрегатов и четырех корветов.

Отмечается, что модернизация флота Греции проходит на фоне напряженных отношений с Турцией из-за спорных территориальных вод. В 2021 году турецкие военные корабли 2085 раз нарушили водные границы страны, а самолеты — 2459 раз нарушили воздушные, сообщила депутат от оппозиционной партии «Сириза», также поддержавшей закупку кораблей, София Сакорафа.

«В Эгейском море между греческими островами создаются «языки» турецкой активности, а воздушное патрулирование турецкой авиации вдоль границ стало обычным явлением», — отметила она, выступая в парламенте, где обсуждался вопрос об одобрении сделки.

Ранее сообщалось, что у берегов Греции в Ионическом море загорелось итальянское круизное судно Euroferry Olympia с 237 пассажирами и более 50 членами экипажа. Оно осуществляло рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.

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