Оппозиционный депутат призвал Зеленского уйти в отставку

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поделился в своем Telegram-канале видеороликом, в котором призвал президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ сложить оружие, уйти в отставку и, тем самым, закончить «бессмысленную войну».

«Ему (Зеленскому — примечание «Газеты.Ru») нужно сегодня <...> уйти в отставку. Он должен остановить войну, он должен отдать приказ сложить оружие и выйти в точку переговоров, сложить с себя полномочия президента», — сказал Кива.

Депутат добавил, что в объективной реальности Зеленский, как и его политика и весь Запад, «проиграл».

Ранее депутат Кива заявлял, что «преступная политика» Зеленского спровоцирует выход юго-востока Украины из состава страны.

Позже Кива предоставил информацию о миллиарде долларов и вилле в Майами, которые принадлежат Зеленскому.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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