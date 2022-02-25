Лавров счел ложью слова Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врет, объявляя о готовности обсуждать с Москвой нейтральный статус своей страны. Слова главы российского внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

«Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус», — сказал Лавров в ходе встречи с коллегами из Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины. Впоследствии советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также сообщил, что Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности. Спустя два часа Подоляк вновь повторил слова о готовности к переговорам.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на заявления украинских властей, их нужно проанализировать.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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