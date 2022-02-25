Матвиенко: санкции в ответ Западу уже готовы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство РФ подготовило ответный пакет санкций в отношении Запада. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, санкции планируется применить к странам, вводящим рестрикции против России из-за начавшейся военной операции на территории Украины.

«Они [санкции] не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада. Мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций...» — подчеркнула спикер Совфеда.

В настоящий момент подробности санкций, готовящихся Москвой, не приводятся.

Ранее сообщалось, что Россия даст серьезный ответ на японские санкции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.