Лавров заявил, что преступления Киева ввергли Украину в трагедию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада последовательно выгораживали преступления Киева, которые ввергли Украину в трагедию. Об этом сообщает ТАСС.

«[Киев] объявил о безальтернативности вступления в НАТО и стал грозить обретением ядерного оружия», — сказал российский дипломат.

По его словам, в этой ситуации Россия не могла стоять в стороне и не ответить на просьбы Донецкой и Луганской народных республик помочь им в борьбе с «агрессором».

Накануне Лавров на переговорах с пакистанским коллегой заявил, что Москва всегда будет готова к диалогу в отношениях с западными странами.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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