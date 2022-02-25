Глава парламента Крыма Константинов предложил Украине устроить референдум

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил Украине сформировать новую власть, организовав референдум. Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках будущего референдума парламентарий предложил определить реальные границы Украины.

«События на Украине на следующем этапе должны развиваться по такому сценарию: объединение всех здоровых сил, формирование новой власти, проведение референдума на территории Украины с определением реальных границ государства», — подчеркнул Константинов.

Как считает глава крымского парламента, «будущее Украины — это страна антиНАТО».

«Обязательно должны быть осуждены судом все преступники, причастные к убийствам журналистов, политиков, всех несогласных с националистической идеологией, тысяч мирных людей в Донбассе», — добавил Константинов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Известно, что через границу России перешли свыше 120 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР.