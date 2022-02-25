Зеленский призвал «Бухарестскую девятку» создать антивоенную коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к «Бухарестской девятке» с призывом создать антивоенную коалицию, обеспечить его страну оборонной помощью и ввести санкции в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с [президентом Польши] Анджеем Дудой», — написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

В «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Ранее Зеленский записал видеообращение, где призвал Россию к переговорам о прекращении военных действий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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