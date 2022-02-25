Россия даст серьезный ответ на японские санкции

Посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва серьезно ответит на санкции со стороны Токио из-за военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы прочитали сегодняшние объявления японского правительства о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным», — сказал дипломат.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисиды заявил, что Токио вводит санкции против Москвы из-за военной операции на Украине. Токио заморозил выдачу виз россиянам и активы финансовых учреждений, а также ограничил экспорт товаров организациям, которые связаны с военным сектором.

Помимо этого, премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что энергетический сектор было решено исключить из списка санкций в отношении России по согласованию с США и другими государствами.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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