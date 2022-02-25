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Украина и Великобритания обсудили антироссийские санкции и поставки вооружения

Главы МИД и Минобороны Украины и Британии обсудили санкции против России и поставки оружия

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Главы министерств иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс, а также главы оборонных ведомств Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес во время телефонного разговора обсудили санкции в отношении России и поставки оружия.

«Впервые состоялся разговор 2+2 глав министерств иностранных дел и обороны Украины и Великобритании. Темы: санкции и оружие. Лондон работает очень интенсивно по обоим вопросам», — указано в сообщении, опубликованном украинским МИД в Twitter.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по результатам внеочередного саммита ЕС заявила, что второй пакет санкций Евросоюза нацелен, в том числе на энергетический сектор России.

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Санкции против России
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