Власти Тайваня заявили о намерении присоединиться к санкциям против России

К международным экономическим санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине присоединится Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство острова.

«Правительство глубоко сожалеет о том, что Россия вместо урегулирования споров путем мирных дипломатических переговоров предпочла использовать силу и запугивание», — указывается в заявлении на сайте ведомства.

Власти Тайваня указали, что присоединятся к санкциям с целью заставить Москву «прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог».

В чем будут заключаться санкции, не уточняется.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что помимо санкционного пакета в рамках ЕС, Франция намерена ввести против России собственные санкции.

По словам Макрона, санкции Франции коснутся ряда россиян и будут объявлены позднее.

Накануне главы государств и председатели правительств стран — членов Евросоюза по итогам экстренного саммита в ночь на пятницу объявили о втором пакете санкций в отношении России в связи с операцией в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.