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Болсонару резко опроверг высказывания своего заместителя по ситуации на Украине

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Бразилии Жаир Болсонару резко опроверг высказывания своего заместителя, вице-президента Антониу Гамилтона Моурау, по ситуации на Украине, сообщается в Instagram политика.

«Хочу внести ясность: в статье 84 (Конституции Бразилии) говорится, что об этих вопросах высказывается президент, а президента зовут Жаир Мессиас Болсонару, и точка. При всем уважении к человеку, который сказал это, а я видел запись, он говорит то, что не должен, это не его компетенция, это наша компетенция», — заявил Болсонару.

Антониу Гамилтон Моурау до этого резко раскритиковал военную операцию России. Сам Болсонару заявил, что прежде чем давать комментарии по ситуации, он проведет консультации с главой МИД и минобороны Бразилии.

«Мы за мир, мы хотим мира, мы ездили в Россию с миром, мы установили исключительный контакт с президентом Путиным и решили вопрос об удобрениях для Бразилии», — напомнил Болсонару.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объяснил свой звонок президенту России Владимиру Путину просьбой президента Украины Владимира Зеленского.

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