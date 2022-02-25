Постпред России в ЕС пояснил, чем грозит ответ России на санкции Европы

Постоянный представитель России в Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что страны, входящие в ЕС и в НАТО осознают неизбежность российского ответа на санкции, сообщает ТАСС.

«Само понятие «санкции» — это достаточно строгий юридический термин. Вводить санкции уполномочен только СБ ООН. Все остальное — это односторонние рестриктивные меры, по определению нелегитимные. Разумеется, подобные действия без ответа с российской стороны не останутся. Думаю, понимание его неизбежности есть и у наших партнеров», — указано в сообщении.

Какие именно ответные меры предпримет Россия, дипломат уточнять не стал.

«Что касается оперативности нашего ответа, то, я думаю, это не тот случай, когда нужно мериться скоростью. А вот произведенным эффектом, наверное, можно. Хотя в очередной раз подчеркну: это не наш выбор», — напомнил Чижов.

Ранее в Европе признали, что санкции против России обойдутся дорого.