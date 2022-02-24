Байден заявил, что США и Россия переживают «полный разрыв» отношений

Президент США Джо Байден считает, что в настоящее время отношения Соединенных Штатов и России переживают «полный разрыв». Трансляция его выступления была опубликована в YouTube-канале Белого дома.

«На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути», — сказал Байден, добавив, что большинство мировых государств выступает против действий российского руководства.

«России предстоят холодные дни», — подчеркнул он.

Также американский президент заявил о том, что Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против президента России Владимира Путина.

По его мнению, российские власти отвергли все дипломатические усилия США и союзников в сфере безопасности, а военная операция России в Донбассе является безосновательной и несправедливой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.