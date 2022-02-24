Зеленский заявил о создании антипутинской коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter заявил о создании коалиции против президента России Владимира Путина.

«Создаем антипутинскую коалицию. О конкретных санкциях и конкретной помощи для наших военных поговорил с [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен, [президентом Франции] Эммануэлем Макроном, [канцлером Австрии] Карлом Нехаммером и [президентом Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ждем решительных действий», — заявил президент Украины.

Ранее он призвал мировых лидеров создать такую коалицию.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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