В Киеве ввели комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа, сообщает ТАСС.

Он предупредил, что в ночное время передвижение по городу запрещено, покинуть столицу без ограничений нельзя. Он подчеркнул, что у него нет информации об ограничении въезда в город.

Он также уточнил в Telegram, что на КПП при въезде в Киев будут оборудованы защитные сооружения и въезд может быть затруднен. Кличко также попросил жителей, выходящих на улицу, иметь документы, удостоверяющие личность, но лучше оставаться дома.

Ранее в украинской столице прозвучали сирены воздушной тревоги. Школы в городе закрылись, больницы продолжают работать, сообщал Кличко. Из столицы стали уезжать местные жители. Кличко призвал киевлян, которые задействованы в работе предприятий системы жизнеобеспечения города, оставаться дома, держать наготове «тревожный чемодан» и документы для того, чтобы оперативно добраться до укрытия.

24 февраля после начала российской спецоперации в Донбассе Украина ввела военное положение на всей территории страны. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не паниковать и заверил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает.