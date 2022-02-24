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Захарова: США отказали России в переговорах еще до начала операции на Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва получила отказ Вашингтона от переговоров еще до начала спецоперации на Украине. Об этом дипломат рассказала в эфире телеканала НТВ.

По словам Захаровой, в официальном документе «излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры».

«Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция», — сказала она.

Ранее Захарова прокомментировала сообщения о «начале войны» с Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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