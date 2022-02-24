Захарова: США отказали России в переговорах еще до начала операции на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва получила отказ Вашингтона от переговоров еще до начала спецоперации на Украине. Об этом дипломат рассказала в эфире телеканала НТВ.

По словам Захаровой, в официальном документе «излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры».

«Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция», — сказала она.

Ранее Захарова прокомментировала сообщения о «начале войны» с Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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