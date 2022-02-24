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В МИД России прокомментировали сообщения о «начале войны» с Украиной

Захарова: военная операция России на Донбассе - это не начало, а конец войны

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Украины и распространяемые сообщения о «начале войны», заявила в эфире телеканала НТВ, что

«Это не начало войны. Это наши стремления предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну, и это окончание войны. а война, которая велась восемь лет — кровопролитную, с потерями среди гражданского населения», — подчеркнула она.

Представитель МИДа подчеркнула, что это против России вели войну — санкционную, информационную и психологическую по стравливанию народов.

Захарова отметила, что Москву не нужно уговаривать на диалог, это американская сторона отказалась от такой возможности, Вашингтон прекратил переговорный процесс.

«Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США [Энтони Блинкена], в котором излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция», — сказала она.

Захарова также заявила, что переговоры, которые должны были пройти между РФ и США в феврале, но были отменены, коснулись бы украинского кризиса. Россия же все восемь лет призывала к переговорам по ситуации в Донбассе, однако Запад и международные организации «не хотели знать» об этом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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