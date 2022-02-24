Премьер-министр Нидерландов призвал ввести санкции против Путина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что санкции Евросоюза должны быть направлены против президента России Владимира Путина и российского правительства из-за военной операции на Украине. Его слова приводит агентство ТАСС со ссылкой на издание Algeemen Dagblad.

«Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию, нам придется сильно ударить по нему», — заявил Рютте.

Нидерландский премьер также считает, что Брюссель должен ввести «максимально жесткие» санкции в отношении РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.